В России организуют профилактическое лечение профзаболеваний

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил начать с 1 апреля пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний. Первыми его участниками станут работники авиационного и железнодорожного транспорта.

Суть проекта - в организации медосмотров работников, чтобы выявить тех, у кого есть ранние признаки профессиональных заболеваний. Они пройдут профилактическое лечение в центрах реабилитации Фонда социального страхования. Продолжительность курса - 18 дней. На этот срок работникам предоставят дополнительный оплачиваемый отпуск. Кроме того, будет возмещен проезд к месту лечения и обратно.

На финансирование проекта в федеральном бюджете заложено более 18,5 миллиарда рублей.