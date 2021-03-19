В сфере ЖКХ заключено 2,5 тысячи концессионных соглашений

В отрасли ЖКХ заключено около 2,5 тысячи концессионных соглашений. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.

Общий объем инвестиций по заключенным концессионным соглашениям составляет 504 миллиарда рублей. Более половины соглашений заключены в сфере теплоснабжения.

"Успешный опыт перехода на концессию можно отметить в Воронежской, Курской, Самарской областях, Пермском крае. При этом у нас есть регионы, в которых сама работа с инвесторами, концессионерами не достигает желаемых результатов и вызывает беспокойство. Например, в таких регионах, как Тамбовская и Кировская области", - сказал Файзуллин.

Он подчеркнул, что Минстрой готов совместно с регионами работать над совершенствованием использования инструмента концессий.