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Текст:   Марина Трубилина 
13:59 19.03.2021

В сфере ЖКХ заключено 2,5 тысячи концессионных соглашений

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В отрасли ЖКХ заключено около 2,5 тысячи концессионных соглашений. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.

Фото: iStock
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Общий объем инвестиций по заключенным концессионным соглашениям составляет 504 миллиарда рублей. Более половины соглашений заключены в сфере теплоснабжения.

"Успешный опыт перехода на концессию можно отметить в Воронежской, Курской, Самарской областях, Пермском крае. При этом у нас есть регионы, в которых сама работа с инвесторами, концессионерами не достигает желаемых результатов и вызывает беспокойство. Например, в таких регионах, как Тамбовская и Кировская области", - сказал Файзуллин.

Он подчеркнул, что Минстрой готов совместно с регионами работать над совершенствованием использования инструмента концессий.