В Сирии боевики готовят провокацию с химоружием

Террористы готовят провокацию с применением отравляющих веществ на северо-востоке Сирии. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, боевики планируют инсценировать химическую атаку в районе населенного пункта Китиан в провинции Идлиб.

Основная задача этой инсценировки - обвинить правительственные войска Сирии в применении химического оружия против мирного населения. Готовят атаку боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее так называлась запрещенная в РФ террористическая организация "Джебхат ан-Нусра").

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.