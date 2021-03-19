В СК рассказали об арестованном имуществе бывших юристов "Аэрофлота"

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета рапортовало о завершении расследования резонансного уголовного дела о хищении денег ПАО "Аэрофлот". Его возбудили по материалам ФСБ России.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам "Аэрофлота" Владимир Александров, бывший директор юридического департамента компаниии Татьяна Давыдова, адвокаты КАМО "Ваш адвокатский партнер" Александр Сливко и Дина Кибец обвиняются в групповом мошенничестве.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров вместе с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец организовал заключение с этими адвокатами пяти договоров на оказание юридических услуг. Но в действительности работали штатные юристы "Аэрофлота".

- Во исполнение данных договоров в период 2016-2018 годов Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ. В результате противоправных действий у ПАО "Аэрофлот" было похищено не менее 250 млн рублей,- объяснили в ведомстве.

Следователи нашли имущество фигурантов. Суд арестовал дорогие автомобили, недвижимое имущество и деньги. Только у Александрова стоимость арестованного имущества составила порядка 10 млн рублей.

В ходе расследования соучастники вину не признали. Но в СК говорят, что собрали все доказательства. Прокуратура с этим согласилась. Дело ушло в суд.