"Восьмое чудо света": финансист дала советы, как заработать миллион

Финансовый советник Анна Харченко дала рекомендации, как заработать миллион. По ее словам, накопить деньги можно тремя способами: складывать деньги дома, открыть банковский вклад и инвестировать в ценные бумаги.

Финансист отметила, что деньги "под подушкой" дадут нулевую доходность, депозит принесет 4-5%, а вложения в акции могут помочь заработать 15-20%. При этом во всех расчетах следует делать поправку на инфляцию.

Еще один способ увеличить доходность - налоговые льготы от государства. Речь, в частности, идет об индивидуальном инвестиционном счете: налоговый вычет по нему даст 13%, что уже "в разы больше депозита".

"Еще быстрее увидеть приятные цифры на счете получится, если реинвестировать проценты - этот способ называют восьмым чудом света", - добавила Харченко в интервью агентству "Прайм".