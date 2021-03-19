Washington Post признала факт приписывания Трампу слов, которые он не говорил

Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник похвалил газету The Washington Post после того, как издание признало, что приписало бывшему американскому лидеру в одной из своих статей слова, которые он никогда не говорил.

По словам Трампа, которые приводит интернет-портал The Daily Caller, газета опубликовала правку, касающуюся некорректно приведенного ею содержания телефонного разговора бывшего хозяина Белого дома на тему фальсификаций на выборах в штате Джорджия. "Я ценю то, что Washington Post внесла правку, что сразу же делает всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной, оригинальная публикация с самого начала была фальшивкой", - пояснил бывший президент.

Правда выяснилась благодаря госсекретарю штата Джорджия, который обнародовал аудиозапись декабрьского телефонного разговора Трампа с главой следственной группы по выборам в штате, пишет ТАСС. Трамп не говорил следователю, чтобы она "нашла подтасовки", и, что она станет "национальным героем", если сделает это", признала газета. На самом деле экс-президент призывал тщательно изучить ситуацию в округе Фултон, где возможно мошенничество.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил демократ Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп не признавал поражения на выборах и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако их иски были отклонены, в том числе Верховным судом США.