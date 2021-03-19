WhatsApp обрушился по всей России

Мессенджер WhatsApp, а также принадлежащие Facebook одноимённая социальная сеть и фотосервис Instagram испытывают перебои в работе на территории России и ряда других стран.

Данные об этом приводит сайт Downdetector.ru.

Пользователи жалуются на невозможность обновить ленты новостей, открыть изображения, просмотреть чаты, отправить и принять новые сообщения. Уведомления о входящих сообщениях доставляются, однако увидеть их в чате нельзя.

Приложение WhatsApp у пользователей сообщает о невозможности соединиться с сервером, пользователи Instagram видят сообщение: "Невозможно обновить ленту".