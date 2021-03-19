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19.03.2021 13:46
Рубрика: Экономика

XVI Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ" определит будущее контрактной системы

Реформирование системы закупок и поддержка отечественных товаропроизводителей в России - ключевые темы, которые станут основой деловой программы XVI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ". Мероприятие пройдет в Москве, на ВДНХ, с 24 по 26 марта.

Участники Форума обсудят "оптимизационный" пакет поправок к Закону о закупках, прошедший первое чтение в Госдуме. В панельных дискуссиях, а также на пленарном заседании второго дня "Оптимизационный" законопроект: эволюция или революция?" будет рассмотрена возможная финальная версия закона, а также варианты его использования на практике.

В Форуме примут участие: Алексей Лавров, заместитель министра финансов, Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства, Петр Иванов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы. В дискуссиях также участвуют представители банковского сектора: председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Константин Басманов, а также главы передовых регионов, внедряющих новшества контрактной системы.

"Пакет поправок очень объемный и предполагает, в частности, сокращение количества способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до трех, наиболее конкурентных. Будут приняты единые требования к документам и срокам процедур, а весь документооборот будет вестись в электронной форме. Все обсуждения ведутся в диалоге с Минфином, Федеральным казначейством, ФАС России, представителями экспертного сообщества - Гильдией отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам, общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"", - отметил Заместитель Председателя комитета по финансовому рынку Госдумы, заместитель Оргкомитета Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" Антон Гетта.

Подробнее ознакомиться с мероприятиями деловой программы можно по ссылке.

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