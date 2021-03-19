За два месяца 2021 года производство птицы и яиц снизилось

В феврале 2021 года продовольствия было произведено на 10,5% больше в сравнении с январем 2021 года и на 0,6% больше, чем в феврале 2020 года, следует из данных Росстата.

В денежном выражении объем производства продукции сельского хозяйства в феврале 2021 года, по предварительной оценке ведомства, составил 214,5 млрд рублей, за первые два месяца 2021 года - 395,3 млрд рублей.

На конец февраля поголовье крупного скота в сравнении с той же датой прошлого года сократилось на 0,7% - до 18,2 млн голов: овец и коз стало меньше на 3,4% (21,8 млн голов), коров - меньше на 1,1% (7,9 млн голов), а свиней стало больше на 0,8% (26,1 млн).

В январе-феврале 2021 года производство молока увеличилось на 0,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Однако производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 2,7%, яиц - на 3,4%.

Напомним, снижение производства мяса птицы и яиц на фоне птичьего гриппа стали одной из причин повышения цен на эти продукты. С начала года к середине марта куры охлажденные подорожали на 10,5%, яйца - на 4%.