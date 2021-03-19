Загребское "Динамо" сенсационно выбило "Тоттенхэм" из Лиги Европы

"Динамо" из Загреба сотворило одну из главных сенсаций Лиги Европы. Хорваты обыграли по сумме двух встреч "Тотттенхэм" в 1/8 финала турнира, разгромив в ответном матче лондонцев со счетом 3:0.

Неделей ранее "шпоры" достаточно уверенно переиграли на своем поле "синих", отправив в ворота соперника два безответных мяча. Казалось, вопрос с победителем этой дуэли фактически решен, но у хорватов были свои планы.

До середины второго тайма поединка на "Максимире" счет был ничейным - 0:0. Однако дубль Мислава Оршича перевел игру в дополнительное время. В овертайме все тот же Оршич принес своей команде сенсационную победу, хотя в самой концовке отличный шанс не использовал Гарри Кейн, с нескольких метров пробив во вратаря. Как итог - 3:0 в пользу "Динамо".

На данный момент известны имена еще трех участников четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Речь о лондонском "Арсенале", "Роме" и испанской "Гранаде".