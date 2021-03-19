Захарова: Мы пересматриваем наш подход к Twitter

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление компании Twitter, в котором сообщается о пересмотре политики в отношении мировых лидеров, пользующихся этим сервисом микроблогов.

В частности, для того, чтобы "оставаться актуальными" Twitter хочет решить, как именно следует поступать с политиками, которые не соблюдают правила этой социальной сети.

"А мы тоже хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter, поэтому мы пересматриваем наш подход к Twitter", - написала Мария Захарова на своей страничке в Facebook.

Ранее Twitter сообщил, что в марте-апреле будет проводить социологический опрос среди своих пользователей на 14 языках. Помимо этого организация заявила о том, что ведет консультации с некими учеными и экспертами в области прав человека. Напомним, в начале этого года соцсеть навсегда заблокировала аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.