Зобнин не поможет сборной в первых матчах отбора ЧМ-2022

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин пропустит первые матчи сборной России в отборочном цикле чемпионата мира-2022 против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Об этом сообщает Telegram-канал национальной команды.

Зобнин получил травму в четверг в поединке 23-го тура чемпионата страны против "Урала". У игрока мышечное повреждение. Для его лечения понадобится более десяти дней.

На данный момент в расположение сборной, готовящейся к предстоящим матчам в Сочи, прибыли девять футболистов. Помимо Зобнина, речь об одноклубниках Романа Георгии Джикии, Александре Соболеве и Илье Кутепове, а также об Антоне Шунине, Романе Нойштедтере, Данииле Фомине, Игоре Смольникове, Алексее Ионове и Рифате Жемалетдинове.