Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали, что покажут на презентации Xbox

Компания GSC Game World уточнила, какие именно материалы по S.T.A.L.K.E.R. 2 будут продемонстрированы на стриме Microsoft, посвященном презентации игр независимых разработчиков.

Информация опубликована в социальной Сети "Вконтакте" в официальном сообществе студии: "23 марта случится 14 годовщина игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. В прошлом году в этот день мы показали первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2, а в этом подготовили видео о закулисье разработки c показом наработок из игры".

Поэтому ждать полноценного трейлера, о котором ранее ошибочно сообщалось в блоге Xbox Wire теперь не стоит, хоть создатели игры и обещают "в 2021 году апдейты крупнее и громче".

Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 до сих пор не названа. Выход запланирован на ПК и Xbox Series X/S.