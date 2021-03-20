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Бесполезные маневры США и Японии

В Токио 16 марта состоялась встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии в формате "два плюс два".
Японии и США не получится затормозить развитие КНР. Фото: Медиакорпорация Китая. Японии и США не получится затормозить развитие КНР. Фото: Медиакорпорация Китая.
Японии и США не получится затормозить развитие КНР. Фото: Медиакорпорация Китая.

Вполне очевидно, что Соединенные Штаты стремятся перетянуть на свою сторону Японию для совместного сдерживания развития КНР, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Представители Японии и США выразили серьезную обеспокоенность по поводу вопроса обороны Китая. Они заявили, что КНР "не соответствует" международному порядку. По наблюдению международного сообщества, несмотря на высказывания, США и Япония не предпринимали никаких конкретных мер против Китая. Так называемая встреча в формате "два плюс два", скорее всего, политическое шоу, которое не имеет практического значения. Страны учитывают только свои интересы.

Что касается американской стороны, госсекретарь и министр обороны США выбрали Японию в качестве пункта своего первого официального зарубежного визита для того, чтобы быстро восстановить отношения с Токио. Американская телевизионная сеть Эн-Би-Си (NBC) считает, что нынешние власти США стремятся демонстрировать новую позицию, отличающуюся от позиции правительства Д. Трампа, и снова укрепить взаимодействия со своими странами-партнерами.

Что касается Японии, стране не обойтись без оборонной поддержки со стороны США. Ей необходимо цепляться за влиятельных людей. Одновременно, властям страны необходимо повысить или хотя бы сохранить уровень поддержки в стране, критикуя КНР. На самом деле это только политический маневр.

Данное совместное заявление содержит много вопросов, связанных с Китаем, при этом опасения Соединенных Штатов и Японии не одинаковые. Как пишет сянганская газета "Та Кун Пао", хотя США и Япония достигли консенсуса по некоторым вопросам, это не означает, что начнется новый этап тесного сотрудничества между двумя странами.

Хотя новая администрация США неоднократно подчеркивала важность своих союзников, но она, прежде всего, обеспечивает свои собственные интересы. Насколько тесным может быть американо-японский союз, наверное, они и сами не знают.

Стоит отметить, что в совместном заявлении США и Японии упоминалось, что "Договор о безопасности между США и Японией" можно применять и к острову Дяоюйдао, что придает двусторонним отношениям характер военного союза. Как известно, остров Дяоюйдао и прилегающие к нему острова являются территорией Китая, а "Договор о безопасности между США и Японией" является продуктом холодной войны, он не должен наносить ущерб интересам третьей стороны, и не должен нести угрозу миру и стабильности в регионе.

Соединенные Штаты и Япония придерживаются менталитета холодной войны, сознательно вступают в групповую конфронтацию и пытаются создать антикитайское окружение. Это идет вразрез с современными тенденциями. Развитие Китая - это возможность для всего мира, это не вызов. Если Соединенные Штаты и Япония не признают этого, то, каким бы тесным ни был их альянс, он в конечном итоге станет оковами, которые ограничат собственное развитие и внесут хаос в региональное развитие.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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