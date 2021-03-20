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Текст:   Ольга Игнатова 
15:13 20.03.2021

ЦБ: Спрос на ипотечные кредиты в России может быть скоро исчерпан

В ЦБ считают, что если доходы граждан не будут расти, то спрос на ипотечное кредитование может быть быстро исчерпан.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

"Мы видим, что ментально собственность уже не является тем фетишем и что больше и больше граждан готовы либо на шеринг, либо на аренду. Кроме того, если у нас с вами не будут расти доходы граждан, мы скоро исчерпаем спрос, который способен обслуживать ипотечные кредиты", - заявил сегодня первый зампред Банка России Сергей Швецов на первой стратегической сессии с представителями финансовой отрасли в рамках работы над стратегией развития финансового рынка до 2030 года (цитата по ТАСС).

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Поэтому, отмечает Швецов, банкам нужно планировать стратегию и думать, как зарабатывать с учетом этих факторов. Активный рост ипотечного кредитования в последнее время был связан с поддержкой государством этой сферы, добавил представитель регулятора. До 1 июля нынешнего года действует программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.

Ранее ЦБ сообщил, что годовой темп роста задолженности россиян по ипотеке составляет 22% (по состоянию на 1 февраля). Средняя величина показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в IV квартале, составила 56% (в III квартале - 54%).

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