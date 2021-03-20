Центр Софии блокирован митингом против введения очередного локдауна

Центр столицы Болгарии блокирован массовым протестом. Участники акции выступают против введения в стране уже третьего по счету локдауна.

Демонстранты возмущены решением правительства приостановить работу всех магазинов, за исключением продовольственных, ресторанов и кафе, театров, кинозалов и учебных заведений. Митингующие бросали дымовые шашки в здания министерств социального развития и здравоохранения.

Новые жесткие карантинные меры в балканской республике вводятся с понедельника на срок не менее десяти дней.

Очевидной задачей наложенных ограничений является снижение уровня инфицирования COVID-19 в преддверии намеченных на начало апреля парламентских выборов. В настоящее время каждые сутки в Болгарии фиксируется более четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, что всерьез угрожает здоровью нации, насчитывающей 7 миллионов граждан.