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Рубрика: Спорт

Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Рейнджерс"

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" - 2:1. На гол Артемия Панарина дублем ответил Александр Овечкин.
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

В первом периоде счет в матче открыли "рейнджеры". Восьмую шайбу в сезоне записал на свой счет лидер команды Артемий Панарин. Всего на его счету стало 25 очков.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Во втором периоде командам не удалось отличиться. Счет 1:0 сохранялся до 14-й минуты заключительного периода. А затем пришло время Овечкина. Сначала лидер "Вашингтона" с передачи Евгения Кузнецова счет сравнял, а затем вывел свою команду вперед, во второй раз за матч огорчив голкипера "Рейнджерс" Александра Георгиева. Таким образом Овечкин довел свой лицевой счет до 14 шайб в нынешнем сезоне. Голевая серия лидера "столичных" составляет уже пять матчей подряд.

В другом матче дня "Сент-Луис" в серии буллитов одолел "Сан-Хосе" - 2:1. Победу "блюзменам" принес Владимир Тарасенко.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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