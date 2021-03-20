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20.03.2021 10:57
Рубрика: Экономика

Эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами "по ошибке"

Текст: Ольга Игнатова
Переводы "по ошибке" - одна из распространенных схем мошенничества. Причем злоумышленники постоянно придумывают что-то новое. В последнее время появились разные вариации известной схемы "ошибочного" перевода на телефон. Это когда на счет мобильного поступали деньги, потом звонил человек и говорил, что случайно их перевел. И просил вернуть.

Теперь мошенники отправляют c подмененных номеров фальшивое смс от банков о том, что на счет зачислены деньги, рассказал РИА Новости замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. Затем жертве звонит расстроенная женщина и говорит, что случайно перевела деньги. Просит вернуть их либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Многие люди так и поступают, а потом узнают ,что никаких реальных переводов не было.

Мошенник может отправить и реальные деньги. Затем он убеждает жертву вернуть их. А в это время обращается в банк, чтобы отменить свой перевод до наступления момента безотзывности, добавляет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Это более изощренный вариант. Получается, что мошенник возвращает свои деньги и получает перевод от жертвы.

Часто с помощью "ошибочного" перевода "отмываются" деньги, добытые преступным путем. Злоумышленники разбивают эти средства на небольшие части, а потом рассылают их клиентам банков якобы случайно. Деньги просят вернуть на определенный банковский счет - уже "чистый". Здесь опасность в том, что такие переводы могут повлечь блокировку счета самой жертвы. Банк сочтет, что человек участвует в сомнительных операциях.

А еще таким образом можно стать невольным участником преступления. Эксперты советуют не торопиться с возвратом якобы случайно зачисленных денег . Для начала нужно удостовериться, был ли перевод на самом деле - для этого достаточно проверить баланс счета.

Экономика Финансы Банки Происшествия Преступления Криминал

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