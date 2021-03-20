Европейские страны сообщили о введении новых ограничений

Новости

СКА и "Авангард" сравняли счет в сериях в плей-офф КХЛ 20:50
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Москве 12-летней девочки 20:48
От COVID-19 умер оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко 20:26
Запуск ракеты "Союза-2.1а" с 38 спутниками перенесен на 22 марта 20:02
США тайно модернизируют арсеналы ядерных бомбы в Европе 19:35
Лавров обсудит в Китае перспективы стратегического взаимодействия 19:23
Российские авиакомпании готовы к возобновлен­ию сообщения с Кубой 19:20
В центре Москвы такси сбило баскетболиста Никиту Шабалкина 19:13
В Германии и Нидерландах разогнали противников ограничений против COVID 18:43
Звезда "Следа" Лавров угрожал ножом сотруднику военной автоинспекции 18:40
Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде 18:12
Центр Софии блокирован митингом против введения очередного локдауна 18:09
СМИ: ЦСКА согласовал контракт с Оличем 18:09
Андрей Бочкарев: "Мосинжпроект" не отказался от планов строительства метро в Африке, Азии и Ближнего Востока 17:06
Названа возможная причина пожара в Измайловском кремле 16:53
В Союзе дачников рассказали, чего нельзя делать на дачах в летний сезон 16:48
Сериал по The Last of Us будет отличаться от игры 16:46
Фото: На Кубе зафиксировали падение метеорита 16:40
Корабль "Всеволод Бобров" вышел на заводские ходовые испытания 16:34
МЧС: Пожар в Измайлово потушен 16:21
Пожар на территории Измайловского кремля локализован 16:07
В Дагестане 60 тысяч человек остались без воды 15:50
В Москве начался пожар на территории Измайловского кремля 15:45
Рейселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Швеции 15:23
В Дании сообщили о смерти чиновников после вакцинации AstraZeneca 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
20.03.2021 20:38
Рубрика: В мире

Европейские страны сообщили о введении новых ограничений

Текст: Максим Макарычев
Европейские страны сообщили о введении новых ограничений в выходные. В нескольких государствах Европы в последние недели зарегистрирован рост числа случаев коронавирусной инфекции, при этом в Италии за последний месяц зафиксировано ее почти двукратное увеличение.
В Германии и Нидерландах разогнали противников ограничений против COVID

В полночь в пятницу почти треть населения Франции была введена в месячный карантин после того, как в стране было зарегистрировано почти 35 тысяч случаев заболевания за 24 часа, причем только за последнюю неделю их число увеличилось на четверть. Школы и магазины закрыты по всей Италии, рестораны работают с ограниченной пропускной способностью после увеличения числа случаев заражения в этом месяце, в то время как второстепенные магазины и культурные объекты закрылись на три недели в Польше, отмечает Guardian.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, вероятно, стране вновь придется ввести ограничения, а Институт Роберта Коха (RKI) по инфекционным заболеваниям в субботу предупредил, что коронавирус распространяется со стремительной скоростью. В Турции, популярной туристической стране, власти которой ранее объявили, что будут приветствовать туристов без паспортов вакцинации, отрицательных тестов или карантина, также наблюдается рост случаев заболевания. Они увеличились с 8 424 1 марта до 21 030 в пятницу вечером. Генеральный секретарь Турецкой медицинской ассоциации сказал Times, что то, откроется ли страна для туристов, зависит от успеха внедрения вакцины, в результате которой две необходимые дозы получили всего 5,8% населения.

На этом фоне Эндрю Хейворд, профессор эпидемиологии кафедры инфекционных заболеваний в Университетском колледже Лондона и член Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage), сказал, что количество случаев заражения в ЕС показывает: британским властям необходимо быть осторожными, ослабляя меры блокировки. В интервью Times Radio в субботу утром, он выразил мнение, что рост случаев инфицирования в Европе может длиться до нескольких месяцев, в то время как показатели вакцинации остаются сравнительно низкими. "В значительной степени это связано с появлением штамма, который пришел из Великобритании, штамма B117", - уточнил эксперт.

США тайно модернизируют арсеналы ядерных бомбы в Европе

По словам Майка Тилдесли, члена научной британской группы по моделированию пандемического гриппа, резкий рост числа случаев заболевания в Европе делает зарубежные летние поездки в период отпусков "крайне маловероятными". Он сказал в программе BBC Radio 4 Today, что путешественники рискуют привезти в свои страны новые варианты коронавируса, на которые могут в меньшей степени повлиять вакцины.

Между тем

В Китае власти в субботу зарегистрировали первый с середины февраля случай заражения - сотрудника больницы, которому в период с конца января по начало февраля сделали две прививки от вакцины.

В мире Европа Италия В мире Европа Франция В мире Европа Польша В мире Европа Германия В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Козак предложил изменить принцип заседаний "нормандской четверки"
За сутки в России подтвержденo 9632 случая COVID-19 в 85 регионах
Володин рассказал об истинной цели проекта "Умное голосование"
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму
Мишустин утвердил правила предоставления грантов на образовательные проекты
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов