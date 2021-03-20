Европейские страны сообщили о введении новых ограничений в выходные. В нескольких государствах Европы в последние недели зарегистрирован рост числа случаев коронавирусной инфекции, при этом в Италии за последний месяц зафиксировано ее почти двукратное увеличение.

В полночь в пятницу почти треть населения Франции была введена в месячный карантин после того, как в стране было зарегистрировано почти 35 тысяч случаев заболевания за 24 часа, причем только за последнюю неделю их число увеличилось на четверть. Школы и магазины закрыты по всей Италии, рестораны работают с ограниченной пропускной способностью после увеличения числа случаев заражения в этом месяце, в то время как второстепенные магазины и культурные объекты закрылись на три недели в Польше, отмечает Guardian.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, вероятно, стране вновь придется ввести ограничения, а Институт Роберта Коха (RKI) по инфекционным заболеваниям в субботу предупредил, что коронавирус распространяется со стремительной скоростью. В Турции, популярной туристической стране, власти которой ранее объявили, что будут приветствовать туристов без паспортов вакцинации, отрицательных тестов или карантина, также наблюдается рост случаев заболевания. Они увеличились с 8 424 1 марта до 21 030 в пятницу вечером. Генеральный секретарь Турецкой медицинской ассоциации сказал Times, что то, откроется ли страна для туристов, зависит от успеха внедрения вакцины, в результате которой две необходимые дозы получили всего 5,8% населения.

На этом фоне Эндрю Хейворд, профессор эпидемиологии кафедры инфекционных заболеваний в Университетском колледже Лондона и член Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage), сказал, что количество случаев заражения в ЕС показывает: британским властям необходимо быть осторожными, ослабляя меры блокировки. В интервью Times Radio в субботу утром, он выразил мнение, что рост случаев инфицирования в Европе может длиться до нескольких месяцев, в то время как показатели вакцинации остаются сравнительно низкими. "В значительной степени это связано с появлением штамма, который пришел из Великобритании, штамма B117", - уточнил эксперт.

По словам Майка Тилдесли, члена научной британской группы по моделированию пандемического гриппа, резкий рост числа случаев заболевания в Европе делает зарубежные летние поездки в период отпусков "крайне маловероятными". Он сказал в программе BBC Radio 4 Today, что путешественники рискуют привезти в свои страны новые варианты коронавируса, на которые могут в меньшей степени повлиять вакцины.

Между тем

В Китае власти в субботу зарегистрировали первый с середины февраля случай заражения - сотрудника больницы, которому в период с конца января по начало февраля сделали две прививки от вакцины.