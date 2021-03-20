Фото: На Кубе зафиксировали падение метеорита

В пятницу вечером сейсмологическая станция в городе Моа на Востоке Кубы зафиксировала падение метеорита. Также падение космического тела подтвердил глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго.
"Это явление наблюдалось в районе городов Моа, Сагуа де Танамо и Маиси. На основании данных, полученных от различных датчиков, мы можем сделать вывод о том, что взрыв болида произошел не на земле, хотя наши установки и зарегистрировали взрывную волну", - приводит слова Аранго портал Cubadebate.
Местные жители при этом рассказывают о том, что сначала увидели движущееся небесное тело ярко белого и красного цвета, а затем последовал мощный взрыв.
"Посмотрев на небо, я увидел что-то похожее на горящий мяч, который осветил все вокруг на 2-3 минуты. Затем последовало два взрыва", - говорит Иларио Кинтана, который находился в момент падения метеорита в городе Мануэль Тамс в провинции Гуантанамо.
Место падения небесного тела пока не обнаружено.
Seguimos con el meteorito....Algunas de las imágenes del #Meteorito caído en la noche de este viernes en #Cuba captadas por el sensor de relámpagos (GLM) del satélite GOES-East, según se reporta el destello del posible meteorito fue avistado en varias provincias orientales. pic.twitter.com/P34RKw3JfF— Citmagtm (@Citmagtm) March 20, 2021