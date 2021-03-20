Фото: На Кубе зафиксировали падение метеорита

В пятницу вечером сейсмологическая станция в городе Моа на Востоке Кубы зафиксировала падение метеорита. Также падение космического тела подтвердил глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго.

"Это явление наблюдалось в районе городов Моа, Сагуа де Танамо и Маиси. На основании данных, полученных от различных датчиков, мы можем сделать вывод о том, что взрыв болида произошел не на земле, хотя наши установки и зарегистрировали взрывную волну", - приводит слова Аранго портал Cubadebate.

Местные жители при этом рассказывают о том, что сначала увидели движущееся небесное тело ярко белого и красного цвета, а затем последовал мощный взрыв.

"Посмотрев на небо, я увидел что-то похожее на горящий мяч, который осветил все вокруг на 2-3 минуты. Затем последовало два взрыва", - говорит Иларио Кинтана, который находился в момент падения метеорита в городе Мануэль Тамс в провинции Гуантанамо.

Место падения небесного тела пока не обнаружено.