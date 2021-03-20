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20.03.2021 16:06
Рубрика: Спорт

Глава МОК прокомментировал запрет иностранцам посещать ОИ в Токио

Текст: Максим Домчев
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал решение организаторов Олимпиады в Токио не допускать на Игры иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

В субботу организаторы Летних Игр в Токио заявили, что на соревнования, которые пройдут с 23 по 8 августа, не будут допущены иностранные болельщики. Причиной для такого решения стала пандемия коронавируса. Глава МОК Томас Бах признался, что также разочарован таким решением.

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"Мы разделяем разочарование болельщиков со всего мира, семей спортсменов, их друзей, которые планировали посетить Игры в Токио. Я искренне сожалею об этом. Но мы знаем, что эта жертва - для всех. И с самого начала пандемии мы говорили, что проведение Олимпиады потребует жертв", - цитирует сайт МОК слова Баха. Он добавил, что во главе стоит вопрос безопасности.

"Но мы также говорили, что главный приоритет - это безопасность. Я знаю, что наши японские партнеры и друзья нелегко пришли к такому решению. Главным приоритетом МОК была, есть и остается организация безопасных Олимпийских и Паралимпийских игр. Мы стоим плечом к плечу с нашими японскими партнерами и друзьями, чтобы провести успешные Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио", - добавил он.

Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Япония Спортивные организации МОК Олимпиада в Токио Пандемия коронавируса COVID-19

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