Глава МОК прокомментировал запрет иностранцам посещать ОИ в Токио

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал решение организаторов Олимпиады в Токио не допускать на Игры иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса.

В субботу организаторы Летних Игр в Токио заявили, что на соревнования, которые пройдут с 23 по 8 августа, не будут допущены иностранные болельщики. Причиной для такого решения стала пандемия коронавируса. Глава МОК Томас Бах признался, что также разочарован таким решением.

"Мы разделяем разочарование болельщиков со всего мира, семей спортсменов, их друзей, которые планировали посетить Игры в Токио. Я искренне сожалею об этом. Но мы знаем, что эта жертва - для всех. И с самого начала пандемии мы говорили, что проведение Олимпиады потребует жертв", - цитирует сайт МОК слова Баха. Он добавил, что во главе стоит вопрос безопасности.

"Но мы также говорили, что главный приоритет - это безопасность. Я знаю, что наши японские партнеры и друзья нелегко пришли к такому решению. Главным приоритетом МОК была, есть и остается организация безопасных Олимпийских и Паралимпийских игр. Мы стоим плечом к плечу с нашими японскими партнерами и друзьями, чтобы провести успешные Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио", - добавил он.