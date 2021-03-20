Головин отметился результативной передачей в матче с "Сент-Этьеном"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поучаствовал в разгроме клуба "Сент-Этьен" в 30-м туре французского чемпионата по футболу. Он отметился голевым пасом.

Монегаски в итоге выиграли в гостях с разгромным счетом 4:0. Голы на свой счет записали Стефан Йоветич (13-я минута), Орельен Тчуамени (55), Софиан Диоп (64) и Крепин Диатта (76).

Головин вышел в стартовом составе, был очень активен, и с его подачи был забит второй гол в ворота хозяев. На 76-й минуте он был заменен.

Напомним, что днем ранее руководство клуба заявило, что не отпустит игрока на матч сборной против Словении, который должен пройти 27 марта в Сочи. Дело в том, что все клубы чемпионата Франции запретили футболистам покидать Евросоюз на время перерыва на матчи национальных команд, чтобы им не пришлось уходить на карантин по возвращении.