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Рубрика: Общество

Инфекционист назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19 к лету

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Заболеваемость коронавирусной инфекцией к концу весны может еще больше снизиться при условии продолжения соблюдения всех защитных меры и наращивания темпов вакцинации. Об этом заявила врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Фото: ТАСС
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По ее словам, сейчас важно не расслабляться. "Тогда к концу весны, вероятнее всего, мы увидим еще большее снижение заболеваемости по сравнению с текущими показателями марта", - цитирует ТАСС. Пшеничная отметила также, что ситуация в России в настоящее время стабилизировалась. Этому способствуют соблюдение мер профилактики, прививочная кампания, а также наличие у части россиян иммунитета к коронавирусу, приобретенного естественным путем.

При этом инфекционист отметила, что весной из-за оттепели, слякоти, дождей и более влажной погоды возможны суточные колебания заболеваемости. Такая погода благоприятствует более активному распространению респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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