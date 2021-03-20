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Рубрика: Общество

Иностранным студентам разрешили вернуться в Россию

Текст: Ксения Колесникова
Иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения, сообщает Минобрнауки. Ведомство уже разработало порядок въезда студентов из-за рубежа.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Прямо сейчас попасть в Россию для обучения смогут студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии. То есть - иностранные граждане только тех стран, которые признаны Роспотребнадзором как эпидемиологически благополучные.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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- Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, регулярно обновляется Роспотребнадзором, - сообщает Минобрнауки. - Он будет доводиться университетами до обучающихся, в том числе через личные кабинеты на сайтах, через официальные страницы в соцсетях и мессенджерах.

Также ведомство рассказало о нескольких важных правилах:

1) Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в РФ. После отправки электронного письма придет информация о въезде.

2) Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию учащемуся необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР. И, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

3) В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные студенты должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

4) В случае, если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача.

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- Пошаговая инструкция о том, что делать иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов до приезда в Россию и в первые недели после, будет направлена им по электронной почте, размещена на сайтах университетов и в соцсетях, - сообщает Минобрнауки.

Остались вопросы? Можно обратиться в специально созданный Ситуационный центр Министерства науки и высшего образования РФ по телефону +7(495)198-00-00 или по электронной почте scminobr@mail.ru.

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