Из-за ливней на востоке Австралии началась эвакуация жителей

Тропические ливни обрушились на восточное побережье Австралии. Власти штата Новый Южный Уэльс начали эвакуацию жителей. ТАСС сообщает о наводнениях в десятке городов вдоль побережья.

Покинуть свои дома придется и живущим в пригороде Сиднея. "Обильные осадки станут причиной наводнений на большей части северного побережья, а после полудня субботы распространятся на юг, захватив Сидней", - прокомментировала ситуацию метеоролог Агата Имельска.

За одну только ночь в службу спасения за помощью обратились почти полторы тысячи человек. Спасатели более 180 раз выезжали на вызовы. Синоптики пока ничем не могут порадовать: неблагоприятные погодные условия сохранятся на юго-восточном побережье Австралии до 22 марта.