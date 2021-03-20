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Рубрика: В мире

Из-за ливней на востоке Австралии началась эвакуация жителей

Тропические ливни обрушились на восточное побережье Австралии. Власти штата Новый Южный Уэльс начали эвакуацию жителей. ТАСС сообщает о наводнениях в десятке городов вдоль побережья.

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Покинуть свои дома придется и живущим в пригороде Сиднея. "Обильные осадки станут причиной наводнений на большей части северного побережья, а после полудня субботы распространятся на юг, захватив Сидней", - прокомментировала ситуацию метеоролог Агата Имельска.

За одну только ночь в службу спасения за помощью обратились почти полторы тысячи человек. Спасатели более 180 раз выезжали на вызовы. Синоптики пока ничем не могут порадовать: неблагоприятные погодные условия сохранятся на юго-восточном побережье Австралии до 22 марта.

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