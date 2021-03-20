Извержение вулкана в Исландии стало причиной отмены авиарейсов

Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось около 23:45 мск 19 марта на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом сообщило метеорологическое управление республики.

Образовалась трещина длиной около 500-750 метров, откуда вырываются фонтаны лавы высотой до 100 метров, пишет ТАСС, ссылаясь на Reuters. На полуострове действует красный код опасности для авиации. Все рейсы из единственного в Исландии международного аэропорта Кеблавик отменены.

Отмечается, что последний раз извержение вулкана на полуострове происходило более 800 лет назад.