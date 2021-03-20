Известны все пары четвертьфинала мужской баскетбольной Суперлиги

Новости

Чемпионат РФ по скоростному спуску на коньках прошел в парке "Патриот" 23:27
В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 398 тысяч человек 22:42
Батуренко назначен новым главным тренером "Ротора" 22:21
Россиянам предоставили право безвизового въезда в Северную Македонию 22:13
В Киеве радикалы штурмуют офис Зеленского 22:00
СМИ: С Оличем в ЦСКА вернутся Красич и Рахимич 21:40
Посол России покинул Вашингтон, чтобы вылететь в Москву на консультации 21:35
От коронавируса умер хореограф, заслуженный артист РФ Владимир Кирсанов 21:18
В пустыне Калифорнии появится полностью напечатанный на 3D-принтере район 21:14
СКА и "Авангард" сравняли счет в сериях в плей-офф КХЛ 20:50
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Москве 12-летней девочки 20:48
От COVID-19 умер оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко 20:26
Запуск ракеты "Союза-2.1а" с 38 спутниками перенесен на 22 марта 20:02
США тайно модернизируют арсеналы ядерных бомб в Европе 19:35
Лавров обсудит в Китае перспективы стратегического взаимодействия 19:23
Российские авиакомпании готовы к возобновлен­ию сообщения с Кубой 19:20
В центре Москвы такси сбило баскетболиста Никиту Шабалкина 19:13
В Германии и Нидерландах разогнали противников ограничений против COVID 18:43
Звезда "Следа" Лавров угрожал ножом сотруднику военной автоинспекции 18:40
Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде 18:12
Центр Софии блокирован митингом против введения очередного локдауна 18:09
СМИ: ЦСКА согласовал контракт с Оличем 18:09
Андрей Бочкарев: "Мосинжпроект" не отказался от планов строительства метро в Африке, Азии и Ближнего Востока 17:06
Названа возможная причина пожара в Измайловском кремле 16:53
В Союзе дачников рассказали, чего нельзя делать на дачах в летний сезон 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
20.03.2021 22:38
Рубрика: Спорт

Известны все пары четвертьфинала мужской баскетбольной Суперлиги

Текст: Илья Трисвятский
Баскетбольный клуб "Самара" стал победителем регулярного чемпионата первого дивизиона мужской Суперлиги. Финалист Кубка России 2020/21 "Восток-65" (Южно-Сахалинск) лишь в последний день "регулярки" завоевал путевку в плей-офф, где выступят восемь сильнейших команд турнира.
Баскетболисты "Самары" заняли первое место в регулярном чемпионате Суперлиги 1. Фото: www.bcsamara.com Баскетболисты "Самары" заняли первое место в регулярном чемпионате Суперлиги 1. Фото: www.bcsamara.com
Баскетболисты "Самары" заняли первое место в регулярном чемпионате Суперлиги 1. Фото: www.bcsamara.com

Начиная с 8 октября прошлого года 14 участников Суперлиги 1, включая два резервных коллектива клубов Единой лиги ВТБ (ЦСКА-2 и "Химки-Подмосковье"), провели игры в два круга по системе с разъездами (матчи дома и в гостях). На заключительном, мартовском отрезке регулярного чемпионата хватало интересных встреч, но все-таки выделить стоит сражение в Южно-Сахалинске, где "Восток-65" уже после неудачи в двухматчевом противостоянии финала Кубка России с БК "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда, Свердловская область) принимал самарцев. Волжане прибыли на далекий от них остров в статусе досрочных обладателей путевки в плей-офф с гарантированного первого места в "регулярке". Но при этом, естественно, сдаваться без боя не собирались и были настроены только на победу. Сахалинцам же для попадания в топ-8 успех нужен был как воздух.

Фото: Пресс-служба БК "Темп-СУМЗ-УГМК"
Клуб из города Ревда впервые завоевал Кубок России по баскетболу

В итоге "Восток-65" сумел взять верх - 83:82. Но для определения сильнейшего в этой битве понадобилась дополнительная пятиминутка (счет после 40 минут чистого времени основного формата - 75:75). По ходу овертайма хозяева уступали пять очков - 75:80 за 2 минуты 48 секунд до сирены. Дальше точный бросок Александра Семенюка и дальнее попадание Александра Гаврилова помогли островитянам восстановить равенство. Затем в ответ на два очка волжанина Антона Глазунова "Восток-65" ответил "трешкой" в исполнении Алексея Голяхова, который, как оказалось, за 46 секунд до завершения пятиминутки установил окончательный счет - 83:82 в пользу сахалинцев.

После этой игры самарцы смогли реабилитироваться, отправившись в Иркутск. Там волжане победили местный "Иркут" - 96:92. Самым результативным игроком в составе гостей стал легионер из Нигерии (правда, у него есть паспорт США) с трудновоспринимаемыми на наш слух тройным именем и фамилией: Икечукву Шон Чуквунони Нваму. Впрочем, в самой Самаре баскетболиста для краткости именуют "Айк" Нваму. Он набрал 23 очка. Что касается "Востока-65", то он закрепил свой успех еще одно домашней победой - над ярославским "Буревестником" (89:67).

Пары четвертьфинала выглядят так: (1) БК "Самара" - (8) "Буревестник" (Ярославль), (4) "Руна" (Москва) - (5) МБА (Москва), (2) "Уралмаш" (Екатеринбург) - (7) "Восток-65" (Южно-Сахалинск), (3) "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда, Свердловская обл.) - (6) "Купол-Родники" (Ижевск). Пары соперников приведены в том порядке, в каком они располагаются в турнирной сетке.

Серии до трех побед в период 26 марта - 5 апреля пройдут по стандартной схеме "2-2-1". То есть, в случае равенства сил после четырех матчей (2:2) - пятая игра состоится на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне. Кстати, нынешний чемпионат страны, проводимый под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) - юбилейный, у него 30-й порядковый номер.

Итоговое положение в регулярном чемпионате Суперлиги 1

1. БК "Самара" - 22 победы - 4 поражения;

2. "Уралмаш" (Екатеринбург) - 20-6;

3. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 20-6;

4. "Руна" (Москва) - 19-7;

5. МБА (Москва) - 16-10;

Фото: instagram.com/bk_ugmk
Баскетболистки УГМК выиграли регулярный сезон в Премьер-лиге

6. "Купол-Родники" (Ижевск) - 14-12;

7. "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 13-13;

8. "Буревестник" (Ярославль) - 12-14;

9. БК "Новосибирск" - 12-14;

10. ЦСКА-2 (Москва) - 10-16;

11. "Уфимец" (Уфа) - 8-18;

12. "Университет-Югра" (Сургут) - 7-19;

13. "Химки-Подмосковье" - 6-20;

14. "Иркут" (Иркутск) - 3-23.

Фото www.bcsamara.com.

В регионах Спорт Баскетбол Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

Главное сегодня

Российские авиакомпании готовы к возобновлен­ию сообщения с Кубой
Посол России покинул Вашингтон, чтобы вылететь в Москву на консультации
Козак предложил изменить принцип заседаний "нормандской четверки"
За сутки в России подтвержденo 9632 случая COVID-19 в 85 регионах
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле