Известны все пары четвертьфинала мужской баскетбольной Суперлиги

Баскетбольный клуб "Самара" стал победителем регулярного чемпионата первого дивизиона мужской Суперлиги. Финалист Кубка России 2020/21 "Восток-65" (Южно-Сахалинск) лишь в последний день "регулярки" завоевал путевку в плей-офф, где выступят восемь сильнейших команд турнира.

Начиная с 8 октября прошлого года 14 участников Суперлиги 1, включая два резервных коллектива клубов Единой лиги ВТБ (ЦСКА-2 и "Химки-Подмосковье"), провели игры в два круга по системе с разъездами (матчи дома и в гостях). На заключительном, мартовском отрезке регулярного чемпионата хватало интересных встреч, но все-таки выделить стоит сражение в Южно-Сахалинске, где "Восток-65" уже после неудачи в двухматчевом противостоянии финала Кубка России с БК "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда, Свердловская область) принимал самарцев. Волжане прибыли на далекий от них остров в статусе досрочных обладателей путевки в плей-офф с гарантированного первого места в "регулярке". Но при этом, естественно, сдаваться без боя не собирались и были настроены только на победу. Сахалинцам же для попадания в топ-8 успех нужен был как воздух.

В итоге "Восток-65" сумел взять верх - 83:82. Но для определения сильнейшего в этой битве понадобилась дополнительная пятиминутка (счет после 40 минут чистого времени основного формата - 75:75). По ходу овертайма хозяева уступали пять очков - 75:80 за 2 минуты 48 секунд до сирены. Дальше точный бросок Александра Семенюка и дальнее попадание Александра Гаврилова помогли островитянам восстановить равенство. Затем в ответ на два очка волжанина Антона Глазунова "Восток-65" ответил "трешкой" в исполнении Алексея Голяхова, который, как оказалось, за 46 секунд до завершения пятиминутки установил окончательный счет - 83:82 в пользу сахалинцев.

После этой игры самарцы смогли реабилитироваться, отправившись в Иркутск. Там волжане победили местный "Иркут" - 96:92. Самым результативным игроком в составе гостей стал легионер из Нигерии (правда, у него есть паспорт США) с трудновоспринимаемыми на наш слух тройным именем и фамилией: Икечукву Шон Чуквунони Нваму. Впрочем, в самой Самаре баскетболиста для краткости именуют "Айк" Нваму. Он набрал 23 очка. Что касается "Востока-65", то он закрепил свой успех еще одно домашней победой - над ярославским "Буревестником" (89:67).

Пары четвертьфинала выглядят так: (1) БК "Самара" - (8) "Буревестник" (Ярославль), (4) "Руна" (Москва) - (5) МБА (Москва), (2) "Уралмаш" (Екатеринбург) - (7) "Восток-65" (Южно-Сахалинск), (3) "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда, Свердловская обл.) - (6) "Купол-Родники" (Ижевск). Пары соперников приведены в том порядке, в каком они располагаются в турнирной сетке.

Серии до трех побед в период 26 марта - 5 апреля пройдут по стандартной схеме "2-2-1". То есть, в случае равенства сил после четырех матчей (2:2) - пятая игра состоится на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне. Кстати, нынешний чемпионат страны, проводимый под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) - юбилейный, у него 30-й порядковый номер.

Итоговое положение в регулярном чемпионате Суперлиги 1

1. БК "Самара" - 22 победы - 4 поражения;

2. "Уралмаш" (Екатеринбург) - 20-6;

3. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 20-6;

4. "Руна" (Москва) - 19-7;

5. МБА (Москва) - 16-10;

6. "Купол-Родники" (Ижевск) - 14-12;

7. "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 13-13;

8. "Буревестник" (Ярославль) - 12-14;

9. БК "Новосибирск" - 12-14;

10. ЦСКА-2 (Москва) - 10-16;

11. "Уфимец" (Уфа) - 8-18;

12. "Университет-Югра" (Сургут) - 7-19;

13. "Химки-Подмосковье" - 6-20;

14. "Иркут" (Иркутск) - 3-23.

Фото www.bcsamara.com.