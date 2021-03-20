Кабмин одобрил упрощение получения части налоговых вычетов

Правительство на прошедшем в четверг заседании одобрило поправки в Налоговый кодекс, упрощающие получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов.

Законопроект, сообщает сайт кабмина, меняет порядок вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение ипотечных процентов и по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Поправки, в частности, уточняют момент возникновения права на получение имущественного вычета и определяют порядок представления налогоплательщиком документов, подтверждающих расходы. Также документ уточняет срок начала начисления процентов, выплачиваемых гражданам при нарушении сроков возврата налогового вычета в упрощенном порядке.