Карацев выиграл первый в карьере турнир АТР

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира в Дубае. Это его первый в карьере титул.

Карацев впервые заставил говорить о себе во время Открытого чемпионата Австралии, когда он сенсационно дошел до полуфинала, где его остановил будущий чемпион Новак Джокович.

В Дубае Карацев в полуфинале сумел обыграть восьмую ракетку мира и своего соотечественника Андрея Рублева, а в решающем матче встречался с Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР. Борьбы не получилось. Карацев легко разобрался с соперником за час и 16 минут - 6:3, 6:2.

Благодаря первому в карьере титулу Карацев поднимется в обновленном рейтинге с 42-го на 27-е место.