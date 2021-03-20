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20.03.2021 14:27
Рубрика: Общество

Кариес может привести к деменции

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня в России трудно найти человека, который не страдал бы кариесом. Как сообщил "KP.ru" научный сотрудник Центрального НИИ стоматологии Минздрава России Олесь Шевченко, около 70 процентов детей в возрасте до 12 лет имеют кариес зубов. К 15 годам этот показатель достигает уже 80 процентов. А у взрослых заболеваемость кариесом достигает 99-100 процентов.

Фото: iStock
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Причем эта болезнь вовсе не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Многие стремятся "перетерпеть" боль, откладывают визит к врачу, а тем временем проникшие в организм бактерии продолжают свою черную работу и приводят к еще более серьезным заболеваниям не только самого зуба и полости рта, но и других органов.

По словам Олеся Шевченко, уже есть научные подтверждения, что запущенный кариес провоцирует развитие простудных заболеваний, нарушений работы сердца и даже повреждений головного мозга, приводящие в итоге к деменции.

Поэтому необходимо следить за гигиеной полости рта, правильно чистить зубы, не оставляя зубного налета, соблюдать культуру питания - не есть слишком горячей или холодной пищи и, конечно, регулярно посещать стоматолога.

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