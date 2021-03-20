Китай готов к конструктивному диалогу с США

В городе Анкоридж в американском штате Аляска 18 марта глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И изложили позицию Китая по соответствующим вопросам в начале стратегического диалога на высоком уровне с США. В диалоге также приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Ян Цзечи отметил, что Китай согласился на участие в инициированном США диалоге. Это важная мера реализации договоренностей лидеров двух стран о расширении сотрудничества. Международное сообщество ожидает конструктивных результатов по итогам диалога.

Китай положительно настроен на проведение двустороннего диалога. По словам Ян Цзечи, КНР и США несут ответственность за мир, стабильность и развитие в мире. Китай выступает за общечеловеческие ценности: мир, развитие, справедливость, демократию и свободу, защищает международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, который основан на международном праве.

Ян Цзечи подчеркнул, что Китай и США имеют общие интересы в противостоянии эпидемии коронавируса, возобновлении работы и производства, реагировании на климатические изменения и других сферах. Китай надеется на отказ американской стороны от мышления в духе игры с нулевой суммой и ряда других действий в целях обеспечения двусторонних нормальных торговых контактов.

Достигнутые успехи в развитии китайско-американских отношений дались нелегко. В нынешней международной ситуации обе страны должны усилить диалог, взять под контроль разногласия и продвинуть взаимодействие, избегая конфронтации, отметил Ян Цзечи.