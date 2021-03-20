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20.03.2021 09:43

КНР и США должны наладить отношения

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал не допустить дальнейшей эскалации напряженности в американо-китайских отношениях. Об этом он заявил 18 марта в начале стратегического диалога на высоком уровне с Соединенными Штатами в городе Анкоридж, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Frederic J. Brown/Pool via AP Фото: Frederic J. Brown/Pool via AP
Фото: Frederic J. Brown/Pool via AP

Министр отметил, что китайская делегация прибыла в Анкоридж по приглашению американской стороны. Однако прямо накануне двустороннего диалога США ввели новые санкции в отношении Гонконга. "Это не лучший способ встречи своих гостей. И если такое решение было принято для получения каких-либо преимуществ перед Китаем в ходе диалога, то оно опрометчиво. Это лишь обнажает уязвимость и слабость США, но не скажется на решимости КНР", - отметил глава МИД, подчеркивая, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела Гонконга вызвало широкое недовольство в Китае.

"В последние несколько лет Китай испытывает на себе иррациональное давление со стороны США. Это создало беспрецедентные трудности в китайско-американских отношениях. Это навредило интересам народов двух наших стран, а также негативно отразилось на стабильности и развитии мира. Стороны должны остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений", - призвал министр. По его словам, Китай никогда ранее не терпел и не собирается терпеть в будущем безосновательные обвинения со стороны США. "Мы требуем от США прекратить гегемонистскую практику вмешательства во внутренние дела КНР. Пришло время побороть эту дурную привычку", - указал глава китайской дипломатии.

Министр подчеркнул, что телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом в канун китайского Нового года очень важен, и консенсус, достигнутый обеими сторонами, указывает направление на возвращение китайско-американских отношений в правильное русло. "Если Соединенные Штаты пожелают, мы сможем обмениваться мнениями на основе взаимного уважения, совместно взять на себя ответственность и выполнить то, что нам надо", - отметил Ван И.

В китайско-американском стратегическом диалоге с китайской стороны приняли участие член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И, с американской - госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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