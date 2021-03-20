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20.03.2021 16:02
Рубрика: Власть

Козак предложил изменить принцип заседаний "нормандской четверки"

Текст: Александр Саможнев
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Россию на переговорах "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), предложил коллегам изменить принцип организации заседаний. С этой целью направлено соответствующее письмо в Берлин, Киев и Париж.

В документе, имеющемся в распоряжении ТАСС, говорится, что ненадлежащая организация встреч может снижать их эффективность. В этой связи предлагается применять принцип ротации председательствующих сторон. Это позволит более эффективно организовать переговоры.

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В письме также указывается, что на последней видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки" Киев так и не представил письменного ответа по франко-германскому проекту "Ключевых кластеров по реализации минских соглашений", а также относительно российских предложений. Козак внес предложение, чтобы Украины представила всем участникам формата письменную позицию по этой теме не позднее 19 марта.

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