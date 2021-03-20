Лавров обсудит в Китае перспективы стратегического взаимодействия

Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНР пройдет 22-23 марта. В городе Гуйлинь 23 марта состоятся переговоры с китайским коллегой Ван И.

По данным МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, а также вопросы организации контактов на различных уровнях. Кроме того, в центре внимания будет подготовка мероприятий по случаю 20-летия со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

Министры рассмотрят аспекты координации действий в условиях пандемии и обсудят пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями из-за COVID-19.

Россия и Китай выступают за формирование более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка, против попыток подменить общепризнанные международно-правовые нормы так называемым порядком, основанным на правилах, говорится в сообщении МИД РФ.