"Милан" намерен приобрести у ЦСКА Влашича

Итальянский футбольный клуб "Милан" летом планирует приобрести хорватского полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

Как сообщает популярное издание La Gazzetta dello Sport, в летнее трансфертное окно намерен приобрести двух футболистов - Влашича и сербского нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича. Обе покупки в итальянском клубе оценивают в 70 миллионов евро.

Как сообщает издание, боссы "Милана" уже начали переговоры с ЦСКА. Московский клуб, по словам самого хорвата, готов отпустить его за сумму не менее 35 миллионов евро.

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из "Эвертона". Первый сезон футболист выступал на правах аренды, а затем армейцы выкупили его за 15,7 миллионов евро.

Влашич - лидер ЦСКА. В нынешнем сезоне он забил 10 мячей в 21-м матче в РПЛ.

Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года.