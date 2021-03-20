Мишустин утвердил правила предоставления грантов на образовательные проекты

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления волонтерским и молодежным организациям государственных грантов на реализацию образовательных проектов.

По поручению президента поддержка будет оказана "Всероссийскому студенческому корпусу спасателей", АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", "Российскому движению школьников", АНО "Россия - страна возможностей", "Юнармии", АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды".

В 2021-2023 годах в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 13,3 миллиарда рублей.