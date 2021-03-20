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20.03.2021 14:04
Рубрика: Спорт

Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Текст: Максим Домчев
Организаторы Олимпиады-2020 в Токио заявили, что из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без иностранных зрителей.
Фото: Kazuhiro NOGI / AFP Фото: Kazuhiro NOGI / AFP
Фото: Kazuhiro NOGI / AFP

Как сообщает Kyodo, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что в субботу принято "трудное решение" - Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса.В онлайн-встрече в пятистороннем формате приняли участие также руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

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Представители оргкомитета Игр заявили, что такое решение вызвано необходимостью обеспечить полную безопасность во время соревнований в условиях пандемии.

Глава МОК Томас Бах отметил ранее, что окончательное решение о том, допустят ли до Олимпиады иностранных болельщиков, будет принимать японская сторона.

Также будет рассмотрен вопрос о том, как болельщики смогут вернуть деньги за уже приобретенные билеты. Сообщается, что за пределами Японии было продано около миллиона билетов.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

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