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От COVID-19 умер оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко

Новости
    20.03.2021, 20:26
Текст:   Козьма Лоханкин

Знаменитый советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко умер в Вене в возрасте 83 лет от коронавируса.

"С прискорбием сообщаем вам, что наш любимый отец и дедушка, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)", - цитирует РИА Новости сообщение семьи Нестеренко.

Отмечается, что из-за пандемии семья решила отказаться от публичной церемонии прощания, а также от встреч с близкими в ближайшее время.

Прах Нестеренко в соответствии с его последней волей будет захоронен в России.

Известный бас Евгений Евгеньевич Нестеренко родился 8 января 1938 года в Москве. Помимо творческой деятельности, занимался преподаванием, был профессором Московской консерватории им. П.И. Чайковского, также преподавал в Венской консерватории.

С 1971 по 2002 год был солистом Большого театра. Имел звания Героя Социалистического труда, народного артиста СССР. Кавалер Ордена Ленина, обладатель множества престижных наград разных стран, каммерзенгер Австрии (почётное правительственное звание).

Дискография Нестеренко насчитывает около трёх десятков пластинок.

Исполнял партии в фильмах-операх "Князь Игорь" (1969) и "Алеко" (1986), музыкальном фильме "Любовью за любовь" (1983). Принимал участие в съёмках документальных фильмов "Музыкальный монолог" (1971) и "Модест из рода Мусоргских (1989).

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