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От коронавируса умер хореограф, заслуженный артист РФ Владимир Кирсанов

Новости
    20.03.2021, 21:18
Текст:   Козьма Лоханкин

На 74-м году жизни умер известный хореограф, эстрадный танцовщик, заслуженный артист России Владимир Кирсанов.

Причина смерти - коронавирусная инфекция. Об этом сообщил актёр Ефим Шифрин.

"Володенька, дорогой... Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек... Самый улыбчивый из всех танцоров. Как же про Кирсанова теперь говорить - "был"?" - написал Шифрин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Владимир Иванович Кирсанов родился 13 августа 1947 года. Преподавал хореографию, работал в театрах Моссовета, Сатиры и Маяковского. Его фильмография насчитывает свыше двадцати картин. В их числе: "Волшебная лампа Аладдина", "Мы из джаза" Шахназарова, оскароносные "Утомлённые солнцем" Михалкова, "Слуга" Абдрашитова, "Благословите женщину" Говорухина, "Карнавальная ночь 2" Рязанова и другие.

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