Премьер Баварии поддержал производство "Спутника V" в Германии

Премьер Баварии Маркус Зедер поддержал выпуск вакцины "Спутник V" в Германии и призвал более свободно мыслить по допуску в Евросоюзе препаратов разных производителей.

По его словам, нужно как можно скорее допустить в ЕС российскую вакцину, если она будет соответствовать требованиям Европейского агентства лекарственных средств (EMA). "Препарат можно производить и в Германии. По этому вопросу мы должны мыслить свободнее", - цитирует Зедера Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В пятницу баварское министерство здравоохранения сообщило, что компания R-Pharm инвестирует более 30 миллионов евро в расширение производственных мощностей на заводе в городе Иллертиссен.

Между тем 4 марта EMA информировало о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V" по параметрам эффективности, безопасности и качества. На сегодняшний день "Спутник V" входит в тройку вакцин в мире против коронавируса по числу одобрений госрегуляторами. Препарат зарегистрирован в более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.