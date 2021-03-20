Пушков посоветовал администрации США научить Байдена дипломатии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о сотрудничестве с Россией. По ее словам, Вашингтон и Москва должны продолжать искать сферы взаимодействия. При этом, отметила Псаки, администрация США считает дипломатию первостепенным инструментом в отношениях с Россией.

По мнению Пушкова, необходимо, чтобы аппарат Белого дома и Госдеп сначала научили дипломатии своего президента Джо Байдена, а уж потом говорили о ее важности. "А то одно с другим никак не вяжется", - написал представитель Совета Федерации в своем Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков отреагировал на высказывание американского лидера в адрес президента России Владимира Путина. Байден намеренно и продумано взял курс на резкое обострение и перешел к прямым личным оскорблениям - беспрецедентным и совершенно недопустимым, уверен сенатор. Он подчеркнул, что никакое улучшение отношений с США в нынешних условиях невозможно.