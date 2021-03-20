Рецепты счастья от русских классиков

Что такое счастье? У каждого свой ответ. Конфуций, например, говорил, что счастье - это когда тебя понимают, большое счастье - это когда тебя любят, а настоящее счастье - это когда любишь ты. Всю жизнь люди стремятся к своему счастью, ищут его, борются за него, страдают из-за него, а иногда просто не замечают и проходят мимо. Недавно у счастья появился свой праздник - Международный день счастья, который отмечают 20 марта. Дата выбрана неслучайно, это день весеннего равноденствия, темнота ночи уступает место свету, а значит жить станет чуть светлее и радостнее. Будьте счастливы и никогда не проходите мимо своего счастья. А чтобы его узнать, воспользуйтесь мудрыми советами классиков отечественной литературы.

Иван Сергеевич Тургенев

"Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее - и то не день - а мгновенье". ("Ася)

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Лев Николаевич Толстой

"Человек обязан быть счастлив. Если он не счастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недоразумения. Неудобство главное в том, что если человек несчастлив, то не оберешься неразрешимых вопросов: и зачем я на свете, и зачем весь мир? и т. п. А если счастлив, то "покорно благодарю и вам того же желаю", вот и все вопросы" (Из письма Н.Н. Страхову, май 1887 года).

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Антон Чехов

"Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что "могло бы быть и хуже".

А это нетрудно:

Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб.

Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуя восклицай: "Хорошо, что это не городовые!"

Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: "Хорошо, что не в глаз!"…

Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный…

Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь пред собой кредитора и не беседуешь о гонораре с Турбой.

Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: "Как я счастлив, что меня секут не крапивой!"

Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. И так далее...

Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования. ("Жизнь прекрасна")

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Максим Горький

"Я ведь понимаю, - уже мягче говорил Маякин, видя Фому задумавшимся, - хочешь ты счастья себе... Ну, оно скоро не дается... Его, как гриб в лесу, поискать надо, надо над ним спину поломать... да и найдя, гляди - не поганка ли?" ("Фома Гордеев").

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Михаил Булгаков

Единственно, что врожденно людям, - говорил Гассенди своим ученикам, пощипывая острую ученую бородку, - это любовь к самому себе. И цель жизни каждого человека есть счастье! Из каких же элементов слагается счастье? - вопрошал философ, сверкая глазами. - Только из двух, господа, только из двух: спокойная душа и здоровое тело. О том, как сохранить здоровье, вам скажет любой хороший врач. А как достичь душевного спокойствия, скажу я вам: не совершайте, дети мои, преступлений, не будет у вас ни раскаяния, ни сожаления, а только они делают людей несчастными. ("Жизнь господина де Мольера").