Андрей Бочкарев: ﻿На днях запланирован пуск пробного поезда от станции "Хорошёвской" БКЛ до "Мнёвников"

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев сообщил сегодня журналистам, что уже до конца марта пойдет поезд с пассажирами. "И весь западный участок БКЛ от "Хорошёвской" до "Давыдково" введем в строй в 2021 году", - сказал глава стройкомплекса. Далее он пояснил: "Этот участок мы вводим поэтапно. Обе станции готовы на 100%, продолжаются пуско-наладочные работы и заканчивается благоустройство территории вокруг".

Напоминаю, что обе станции станут первыми в густонаселенном районе Хорошево-Мнёвники и обеспечат новыми маршрутами порядка 175 тысяч жителей.

В рамках второго этапа по словам Бочкарева планируется запуск движения от "Мнёвников" до "Давыдково". Произойдет это ориентировочно в конце года.

На станциях "Терехово", "Кунцевская" продолжаются монолитные работы, ведется отделка служебных помещений и платформенной части, также идет монтаж инженерных систем и электрооборудования. На станции "Давыдково", входящей в юго-западный участок, также продолжаются монолитные работы, отделка служебных помещений и начался монтаж инженерных систем.