Андрей Бочкарев: Строительная отрасль Москвы стимулирует экономику половины регионов России

Как рассказал сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, в поставках материалов, инструментов и оборудования для строительной отрасли Москвы задействованы предприятия, представляющие не менее половины регионов России. Только на объекты строительства метрополитена столицы свою продукцию поставляют порядка 50 компаний со всей страны.

Андрей Бочкарев рассказал, свою продукцию московским метростроителям поставляют порядка 50 компаний из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской области, Саратовской области, Казани, Томска, Уфы, Нижнекамска, Брянска, Мурома, Нижнего Тагила и других городов. Они производят стройматериалы, технологическое, сетевое и инженерное оборудование, системы контроля микроклимата, системы связи, учета электроэнергии, пожарной безопасности и охраны, видеонаблюдения и ряд других продуктов.

Таким образом градостроительная программа Москвы поддерживает экономику и создает рабочие места не только в столице, но и по всей России. "Мы формируем стабильный спрос на отечественное оборудование, материалы и специалистов на несколько лет вперед, сохраняя трудовую занятость во многих регионах страны и стимулируя там экономический рост. Это особенно важно в период пандемии коронавируса, когда в других отраслях произошло сокращение "физических" рабочих мест", - заявил Андрей Бочкарев.