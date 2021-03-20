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20.03.2021 13:44
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Строительная отрасль Москвы стимулирует экономику половины регионов России

Текст: Любовь Проценко

Как рассказал сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, в поставках материалов, инструментов и оборудования для строительной отрасли Москвы задействованы предприятия, представляющие не менее половины регионов России. Только на объекты строительства метрополитена столицы свою продукцию поставляют порядка 50 компаний со всей страны.

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Андрей Бочкарев рассказал, свою продукцию московским метростроителям поставляют порядка 50 компаний из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской области, Саратовской области, Казани, Томска, Уфы, Нижнекамска, Брянска, Мурома, Нижнего Тагила и других городов. Они производят стройматериалы, технологическое, сетевое и инженерное оборудование, системы контроля микроклимата, системы связи, учета электроэнергии, пожарной безопасности и охраны, видеонаблюдения и ряд других продуктов.

Таким образом градостроительная программа Москвы поддерживает экономику и создает рабочие места не только в столице, но и по всей России. "Мы формируем стабильный спрос на отечественное оборудование, материалы и специалистов на несколько лет вперед, сохраняя трудовую занятость во многих регионах страны и стимулируя там экономический рост. Это особенно важно в период пандемии коронавируса, когда в других отраслях произошло сокращение "физических" рабочих мест", - заявил Андрей Бочкарев.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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