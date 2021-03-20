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Рубрика: Спорт

Чемпионат РФ по скоростному спуску на коньках прошел в парке "Патриот"

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот" прошел чемпионат России по скоростному спуску на коньках на первой в мире перманентной трассе.

Фото: Reuters
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За всю историю существования скоростного спуска на коньках ни в одной стране мира не существовало специальной тренировочной базы по этому экзотическому виду спорта . Все ранее предложенные в других государствах проекты оказались нереализованными. Первая стационарная тренировочная трасса появилась именно в парке "Патриот".

Это одна из самых длинных трасс в мире. Ее длина - 500 метров, а высота стартовой рампы сопоставима с высотой восьмиэтажного дома. Создатели трассы под авторским надзором российской Федерации скоростного спуска на коньках смогли интегрировать в ее конфигурацию большую часть существующих элементов: рампу, разворот на 180 градусов, "стол", волны, "флайбокс".

Около четырех десятков спортсменов-экстремалов боролись за победу на ледяном спуске. Участники состязаний преодолевали различные препятствия: ледяные повороты, трамплины, волны и кочки, набирая при этом скорость до 80 км/ч.

Соревнования организовали в женской и мужской категориях. В ходе напряженной борьбы чемпионами России стали Дмитрий Мурлычкин и Екатерина Воронова.

Национальный чемпионат дал возможностью заявить о себе начинающим спортсменам. По итогам соревнований атлетам, занявшим призовые места, руководство Федерации скоростного спуска на коньках России предоставило квоты на участие в финале чемпионата мира 2020-2021 года. Он состоится 3 апреля нынешнего года в парке "Патриот".

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