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20.03.2021 17:51
Рубрика: Власть

Героям-росгвардейцам посвятили название улицы

Текст: Михаил Фалалеев
Подвиги росгвардейцев решили увековечить жители Тульской области.

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту "Российской газеты" сообщили, что в городе Узловая Тульской области одной из улиц присвоено название Героев Росгвардейцев. Так жители города решили увековечить память своих земляков - военнослужащих внутренних войск, погибших при выполнении воинского долга. Это - Герой России лейтенант Евгений Рындин, кавалеры орденов Мужества сержант Александр Сухов и рядовой Алексея Галуненко.

Фото: Пресс-служба Росгвардии
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В микрорайоне Радужный, где расположена улица, состоялась торжественная церемония открытия, в которой приняли участие заместитель начальника Управления Росгвардии по Тульской области полковник полиции Николай Омельченко, глава администрации муниципального образования Узловский район Николай Терехов, сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии, родственники погибших героев и жители микрорайона.

Николай Омельченко рассказал, что ребята, в честь которых названа улица, выполнили свой долг до конца. Память об их подвигах навечно вписана в историю страны и войск национальной гвардии. Полковник Росгвардии выразил благодарность администрации Узловского района за оказанную поддержку в увековечении памяти погибших военнослужащих, подчеркнув, что это событие особенно символично в преддверии 210-й годовщины образования войск правопорядка и 5-летия образования Росгвардии.

Что символично, совсем недалеко от улицы Героев Росгвардейцев расположен переулок Героя России Евгения Рындина. Его именем назван клуб "Самбо-94". Ежегодно в марте в нем проводится юношеский турнир по борьбе самбо памяти Героя России Евгения Рындина.

Глава местной администрации Николай Терехов рассказал, что на подвиге этих ребят, наших героев, мы воспитываем подрастающее поколение, которое никогда не даст в обиду свою страну, которое будет развивать ее и сохранит ее независимой и свободной.

Присутствовавшие почтили память Героев России минутой молчания. Участники мероприятия под звуки военного оркестра регионального управления Росгвардии возложили цветы к памятнику командиру 239-й стрелковой дивизии генерал-майору Гайку Мартиросяну, который находится рядом с микрорайоном. А сотрудники тульского ОМОНа провели Урок мужества для учащихся старших классов узловской общеобразовательной школы № 1, которую в 1989 году закончил Герой России Евгений Рындин.

Справка "РГ"

Лейтенант Евгений Юрьевич Рындин погиб в бою 30 марта 1995 года в Чечне. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга указом Президента Российской Федерации ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Евгений Рындин похоронен в городе Узловая.

Командир отделения грозненской войсковой части сержант Александр Викторович Сухов погиб в 1996 году при выполнении боевой задачи в Чечне. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).

Старший водитель восковой части поселка Лебяжье рядовой Алексей Александрович Галуненко погиб в 2000 году при выполнении боевой задачи в Чечне. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно). Вечная им память и такая же слава.

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