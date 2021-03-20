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Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: В музеях ВДНХ появятся дни бесплатного посещения

Текст: Любовь Проценко
Главная выставка страны возобновляет популярную акцию "Бесплатный вход", сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Каждое третье воскресенье месяца, получив в кассе бесплатный билет, можно будет посетить центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс "Буран".
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

"Эту популярную культурную акцию впервые провели на ВДНХ в 2019 году. В 2020-м из-за ситуации с коронавирусом был сделан вынужденный перерыв. А сейчас благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки появилась возможность ее возобновить. Она начнется 21 марта", - рассказала Сергунина.

Фото: vdnh.ru
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В центре "Слово", который располагается в отреставрированном павильоне № 58 "Земледелие", посетители узнают о развитии славянской письменной культуры, о первых алфавитах и древнейших литературных произведениях, а также смогут изучить историю первой русской типографии. Время работы центра - с 11:00 до 22:00, кассы - до 21:00.

Постоянная экспозиция музея ВДНХ, находящегося в правом крыле арки главного входа, познакомит с 81-летней историей выставки. Гостей ждут новые экспонаты музея, появившиеся к его первой годовщине: интерактивная ретросхема, созданная на основе генерального плана ВДНХ 1959 года, гипсовые эскизы наружного скульптурного оформления исторического павильона Эстонской ССР (павильон № 4 "Биология") и другие экспонаты. Заодно музей приглашает на временную выставку "Внештатный взгляд штатного фотографа", где представлены кадры 1950-1960-х годов. Она будет работать до 1 августа. Музей открыт с 11:00 до 22:00, кассы - до 21:00.

В интерактивном музейном комплексе "Буран" можно посмотреть фильм о легендарном ракетоплане, познакомиться с историей его создания, сравнить американский Space Shuttleи его советские аналоги - проекты 305-2, ОС-120, ОК-92 и "Буран". Кульминацией посещения станет рассказ о легендарной посадке корабля, сопровождаемый интерактивной трансляцией, которая полностью имитирует реальную посадку 15 ноября 1988 года. Часы работы комплекса - с 11:00 до 21:00, кассы - до 20:00.

Стоит помнить, что, хотя все объекты ВДНХ полностью открыты для посещения, гостям нужно придерживаться санитарных мер - соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками и перчатками. В музейно-выставочных пространствах действует ограничение по количеству посетителей - до 50 процентов общей вместимости.

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