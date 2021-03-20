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20.03.2021 10:00
Рубрика: Общество

Названы главные признаки, по которым можно узнать счастливого человека

Текст: Татьяна Ткачёва
В каких регионах страны больше склонны радоваться жизни и какие покупки поднимают россиянам настроение, показали итоги опроса, приуроченного к Всемирному дню счастья (20 марта). Исследование провели "AliExpress Россия" и маркетинговое агентство ResearchMe методом онлайн-панели. В опросе участвовало более 1,1 тысячи взрослых из разных городов РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждый второй респондент считает себя счастливым человеком, каждый пятый - несчастным. Больше всего (63 процента) довольных и радостных россиян оказалось в возрастной группе старше 55 лет.

Социологи выяснили, сколько россиян чувствуют себя счастливыми

По данным опроса, самые счастливые люди живут на юге России, Северном Кавказе и в Северо-западном федеральном округе - там соответствующий ответ выбрало три из пяти респондентов. В топ "довольных" регионов также попали Москва и Санкт-Петербург. Антирейтинг возглавило Поволжье - четверть опрошенных жителей там считает себя несчастными.

Узнать счастливого россиянина можно по улыбке - такой ответ выбрало около 60 процентов респондентов. В числе других маркеров - зажигательный смех и шутки. Некоторые участники опроса признались, что от счастья могут петь, танцевать и даже кричать. А вот 15 процентов заявило, что внешних проявлений радости и хорошего настроения у них не бывает. Пятая часть респондентов призналась, что прошлой весной получала больше радости от жизни. Каждый четвертый ответил, что стал счастливее именно весной 2021-го. Почти половина опрошенных особых перемен в настроении не заметила.

Фото: iStock
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Больше 60 процентов россиян не стали отрицать, что сделать их счастливее может удачная покупка. Двум из пяти опрошенных поднимет настроение новая одежда, обувь или сумка. Чуть меньше респондентов обрадуется гаджету или бытовой технике. Каждого четвертого осчастливят аксессуары для дома и товары для хобби, каждого пятого - книга. Среди "генераторов радости" были названы также косметика и парфюмерия, живые растения, украшения, шоколад и мебель. Меньше всего россияне радуются спортивным товарам.

Сорок процентов опрошенных отметили, что получают большое удовольствие от шопинга, если им удается сэкономить. В числе самых приятных моментов онлайн-шопинга они назвали получение купона на скидку после отправки понравившихся товаров в корзину. "По данным нашего совместного исследования с GfK, основные причины покупки товаров онлайн - выгодные цены и скидки, широкий ассортимент и экономия времени", - рассказала вице-президент по коммуникациям "AliExpress Россия" Анастасия Жбанова.

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