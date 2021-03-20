Андрей Бочкарев : Ограничения движения в метро на участке "Новые Черемушки" - "Беляево" связаны с проходкой тоннеля в зоне действующей станции "Калужская"

Об этом сообщил журналистам сегодня заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он пояснил, что для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов. Непосредственно под станцией щит "Наталия" пройдет 20 метров на глубине 4 метра, общая протяженность зоны влияния - более 30 метров. Для полного выхода из зоны влияния метрополитена необходимо демонтировать ТПМК.

"Мы постараемся сократить срок проводимых работ, сохранив качество и безопасность, как это уже не раз делали, - сказал Бочкарев. - Для снижения неудобства пассажиров закрытого участка по будням будут перевозить около 80 компенсационных автобусов, а по выходным - около 40".

Заммэра отметил, что благодаря строящейся станции "Воронцовская" БКЛ новые маршруты появятся у 350 тыс. жителей трех районов, действующая "Калужская" разгрузится на 40%, а после полного ввода БКЛ оранжевая ветка станет свободнее на 15-20%.