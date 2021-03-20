Пушкинский музей открыл мемориальную доску в честь Ирины Антоновой

Сегодня, 20 марта, на внешней колоннаде Главного здания ГМИИ имени А.С. Пушкина рядом с памятными досками, посвященными основателю музея Ивану Цветаеву, архитектору здания Роману Клейну, главному меценату музея Юрию Нечаеву-Мальцову, появилась и белая мраморная доска с бронзовым профилем Ирины Антоновой и датами ее директорского "правления" 1961-2013, выполненная скульптором Георгием Франгуляном. Благодаря Ирине Александровне звезда университетского музея, заложенного Иваном Владимировичем Цветаевым, стала одной из самых ярких в созвездии художественных музеев мира.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

"Сегодня особый день - день рождения Ирины Александровны Антоновой, ей было бы 99, почти век, и большую часть этого века Ирина Александровна отдала Пушкинскому музею, - сказала на церемонии открытия доски вице-премьер Татьяна Голикова. - Мы будем делать все возможное, чтобы увековечить ее память не только сегодня, открытием мемориальной доски, чтобы и дальше жила память об Ирине Александровне, о ее подвижничестве".

Кроме мемориальной доски, ГМИИ имени А.С. Пушкина с 21 марта открывает для публики "Кабинет директора". Его тяжелые двери выходят прямо в Итальянский дворик. С 1946 года здесь работали все руководители музея. Сегодня "Кабинет директора" стал новым экспозиционным пространством. Обстановка кабинета в целом сохранена такой, какой она была при Ирине Александровне. Но экспозиция рассказывает о всех выдающихся людях, в разные годы возглавлявших музей и внесших вклад в его становление и развитие. О профессоре Иване Владимировиче Цветаеве, благодаря которому идея музея стала реальностью… О Николае Ильиче Романове, руководившем после Гражданской войны… О Сергее Дмитриевиче Меркурове, возглавлявшем музей в годы Великой Отечественной войны, он превратил музей в крупный научный центр.

В "Кабинете директора" до сих пор стоит письменный стол Цветаева с 1982 года, за которым работали его последователи, в книжных шкафах - тома из цветаевской библиотеки и книги, с которыми работала Ирина Антонова. На столе - подлинники архивных документов, по которым можно увидеть различные этапы жизни музея: от замысла И.В. Цветаева - до реконструкции Главного здания, проведенной по распоряжению А.Н. Косыгина. На окно проецируются фотографии выдающихся руководителей музея и снимки, повествующие о его истории. В кабинете транслируются записи бесед и интервью И.А. Антоновой.

В дальнейших планах музея - создание Международного центра передовых гуманитарных исследований имени И.А. Антоновой (Антоновский центр). И - проведение ежегодного научного симпозиума "Випперовские чтения", приуроченного к 40-летию эпохальной выставки "Москва-Париж", организованной И.А. Антоновой в 1981 году.

Справка "РГ"

Ирина Александровна Антонова (20 марта 1922 - 30 ноября 2020) возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея.

Высокая репутация И.А. Антоновой в музейном сообществе позволила музею представить в своих стенах уникальные шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко выдаются за рубеж.

По инициативе Ирины Александровны с 1967 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина ежегодно проводится научная конференция "Випперовские чтения", посвященная памяти выдающегося искусствоведа Б.Р. Виппера.

Существенным вкладом в художественную жизнь России стали "Декабрьские вечера" (с 1998 - "Декабрьские вечера Святослава Рихтера"). Этот уникальный фестиваль искусств возник по инициативе С.Т. Рихтера и И.А. Антоновой и проводится ежегодно с 1981 года.

Будучи членом Международного совета музеев, в течение 12 лет исполняла обязанности вице-президента ИКОМ. С 1992 года была Почетным членом ИКОМ.

И.А. Антонова выступала инициатором и возглавляла рабочую группу по подготовке концепции развития музея, создания Музейного городка.

И.А. Антонова награждена орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней (полный кавалер ордена). Лауреат Государственной премии РФ 1995 года. Также она являлась командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", командором ордена Искусств и литературы (Франция), кавалером ордена Почетного легиона. За вклад, внесенный в развитие культурного сотрудничества между Японией и Россией, И.А. Антоновой был присужден орден Восходящего солнца (Золотая и Серебряная звезды).

Ирина Александровна Антонова ушла из жизни 30 ноября 2020 года и была похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с матерью и мужем.